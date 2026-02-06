BŞEÜ'den Şeyh Edebali'nin 700. yılına özel logo tasarımları

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), Şeyh Edebali'nin 700'üncü yılına özel logo tasarımları hazırladı.

Anadolu'da ahlak, hikmet ve devlet anlayışının şekillenmesinde önemli bir yere sahip olan Şeyh Edebali'nin vefatının 700'üncü yıl dönümü, 2026 yılı için UNESCO tarafından anma ve kutlama programları kapsamına alındı. Bu kapsamda Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, adını taşıdığı büyük düşünürün evrensel mirasını görsel olarak yaşatmak amacıyla iki özel logo tasarımı gerçekleştirdi. Hazırlanan logoların, Şeyh Edebali'nin tarihi, kültürel ve manevi mirasını yansıtan sembollerle oluşturulduğu belirtildi. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Senatosu tarafından alınan karar doğrultusunda, söz konusu logolar 2026 yılı boyunca üniversite bünyesinde gerçekleştirilecek akademik etkinlikler ve kültürel programlarda kullanılacak.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, "Üniversitemiz olarak, bu özel tasarımlarla büyük düşünür Şeyh Edebali'nin insana ve topluma dair evrensel mesajını yaşatmayı ve gelecek kuşaklara ilham kaynağı olmayı hedefliyoruz" dedi. - BİLECİK