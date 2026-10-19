Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Sürücüler Bilecik'te yola dökülen kumların frende araçları kaydırdığını söylüyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sürücüler Bilecik'te yola dökülen kumların frende araçları kaydırdığını söylüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'te Bahçelievler Mahallesi'ndeki Şeyh Edebali Bulvarı'nda yol kenarına zabıtanın da bilmediği kişilerce kamyonlarla ince kum döküldü. Sürücüler, yağmurla yola savrulan kum nedeniyle frende araçların kaydığını söyleyerek kumun kaldırılmasını istedi.

Bilecik'te bir yolun kenarına kamyon kamyon dökülen kumlar tehlike saçıyor.

Bileick merkez Bahçelievler Mahallesi Şeyh Edebali Bulvarı üzerinde yol kenarına zabıtanın da bilmediği kişiler tarafından kamyon kamyon ince kum dökülüyor. Bu kumlar yağmur sularıyla yola saçılmasıyla araçlarda tehlike oluşturması sürücülerin tepkilere neden oldu. Sürücüler olası bir firende araçların kumlanmadan dolayı kaydığı söyleyerek, yolunda bir kısmını kapatan kumların biran önce alınması istediler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İsrailli kadına öfke büyüdü! Dev alışveriş merkezi tahliye edildi

AVM'de onu görünce deliye döndüler! Binanın tamamı tahliye edildi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için dikkat çeken iddia: En az 10 gol farkla...

Rıdvan Dilmen'den dikkat çeken iddia: En az 10 gol farkla...
Denizin ortasında keyfin böylesi! Görenler şaşkına döndü

Akıllara durgunluk veren manzara
Ne bu hal Mourinho? İspanyollar fena yüklendi

Ne bu hal Mourinho? Tepkiler çığ gibi
Bursa’da pilav gününde 100 kişi hastanelik oldu

İlçeyi ayağa kaldıran olay! 100 kişi bir gecede hastanelik oldu
Kyle Jenner Victoria’s Secret meleği oldu, giydiği sütyenin fiyatı dudak uçuklattı

Victoria’s Secret meleği oldu, giydiği sütyenin fiyatı dudak uçuklattı
Rapçi Motive, konserinde sahneye kalem atan seyircinin çıkarılmasını istedi

Ünlü rapçi kendisine kalem atan izleyiciyi affetmedi: Alın onu
Trabzon'da silahlı saldırının 2 şüphelisi İstanbul Çatalca'da yakalandı

Eşref Saral'ı vuranlar böyle yakalandı