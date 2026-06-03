Bilecik'te öğrenciler tarihi ve kampüs alanlarını gezdi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Osmaneli Meslek Yüksekokulu öğrencileri, 'Şeyh Edebali'nin Vefatının 700. Yılı' anma etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen 'Şeyh Edebali ve Kampüs Kültür Gezisi' programında bir araya geldi. Organize edilen etkinlik kapsamında öğrenciler, Osmaneli Meslek Yüksekokulu'ndan hareket ederek ilk olarak Şeyh Edebali Türbesi ve Müzesi'ni ziyaret etti. Tarihi ve manevi atmosferi yerinde deneyimleyen öğrenciler, burada dua ederek programın ilk bölümünü tamamladı. Gezinin ikinci durağında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Merkez Kampüsü yer aldı. Öğrenciler kampüste sosyal ve sportif etkinliklere katılırken, düzenlenen dostluk maçlarıyla keyifli anlar yaşadı. Ayrıca kütüphane ve sosyal yaşam alanları gibi üniversite olanakları öğrencilere tanıtıldı.

Etkinlik, öğrencilerin Osmaneli ilçesine dönüşüyle sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı