Şeyh Edebali, vefatının 700'üncü yılında anıldı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde düzenlenen konferansta, Osmanlı Devleti'nin kuruluşu ve Şeyh Edebali'nin tarihi rolü ele alındı. Prof. Dr. Vedat Turğut, Türklerin Anadolu'daki varlığı ve dönemin önemli şahsiyetleri hakkında katılımcılara bilgi sundu.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversite Tarihi Araştırmalar Kulübü tarafından düzenlenen 'Devlet-i Aliyye'nin Banileri' ve 'Şeyh Ede-Bali' başlıklı konferansta, Osmanlı'nın kuruluş dinamikleri ve Şeyh Edebali'nin tarihi rolü ele alındı.

Şeyh Edebali'nin vefatının '700. Yılı' etkinlikleri kapsamında, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Yurdakul, Genel Sekreter Muhammet Büyük, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Harun Tunçel, akademisyenler ve öğrenciler katılım sağladı.

Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vedat Turğut'un konuşmacı olarak yer aldığı konferansta, Türklerin Anadolu'daki varlığı tarihi bir perspektifle ele alındı. Prof. Dr. Turğut konuşmasında, Osmanlı Devleti'nin kurucularının ve Şeyh Edebali'nin köklerine inerek, Osmanlıların Anadolu'da etkilediği ve etkilendiği bölgeler ile dönemin önemli şahsiyetleri hakkında bilgiler paylaştı.

Katılımcıların ilgiyle takip ettiği programın soru-cevap bölümünde Prof. Dr. Turğut; Şeyh Edebali'nin asıl isminin tarihi belgelerde nasıl yer aldığı ve Ertuğrul Gazi ile Osman Gazi'ye atfedilen nasihatlerin tarihi doğruluğu gibi merak edilen konulara açıklık getirdi.

Program, Tarihi Araştırmalar Kulübü Danışmanı ve Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selma Göktürk Çetinkaya'nın, Prof. Dr. Vedat Turğut'a teşekkür belgesi ve hediye takdim etmesiyle sona erdi. - BİLECİK

