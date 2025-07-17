Bilecik'te Trafik İhlali Yapan Sürücülere Ceza

Bilecik'te Trafik İhlali Yapan Sürücülere Ceza
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'teki Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi kavşağında kural ihlali yapan sürücüler tespit edildi ve toplamda 3 bin 972 TL ceza uygulandı.

Bilecik'te bir kavşakta kural ihlali yapan sürücülere ceza yağdı.

Bilecik merkez Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi kavşağında tek şeritten olan dönüşlerde araçlar beklememek için çift şeritte yaparak diğer sürücülere zora sokan araçlar MOBESA kamerası ile tespit edildi. Araçlara Karayolları Trafik Kanunu'nun 53/1-B 'Sola Dönüşlerde Sürücünün Yolun Gidişe Ayrılmış Olan Kısmının Soluna Yaklaşmaması'nı ihlal ettiği görülen 4 araca toplamda 3 bin 972 TL idari para cezası uygulandı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Faladdin'in sahibi gözaltına alındı! 107.5 milyon liralık mal varlığına el kondu

Faladdin'in dudak uçuklatan serveti! Hepsine el konuldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jennifer Lopez'e sahnede sürpriz teklif! Cevabı net oldu

Jennifer Lopez'e sahnede sürpriz teklif! Cevabı net oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.