Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde Hemşirelik Haftası ve Üniforma Giyme Töreni

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde Hemşirelik Haftası ve Üniforma Giyme Töreni
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde düzenlenen 'Hemşirelik Haftası ve Üniforma Giyme Töreni' etkinliğinde, öğrenciler hemşirelik mesleğine ilk adımlarını attı. Törende sağlık biliminin önemi vurgulandı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü tarafından düzenlenen 'Hemşirelik Haftası ve Üniforma Giyme Töreni', Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirildi.

Törene Bilecik Vali Yardımcısı Vedat Yılmaz, Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, il protokolü, akademisyenler, öğrenciler ve aileler yoğun katılım gösterdi.

Törenin açılış konuşmasını Hemşirelik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Berrak Mızrak Şahin yaptı. Konuşmasında hemşirelik mesleğinin kutsallığına, sabır ve özveri gerektiren yapısına dikkat çekerek, öğrencilerin bu bilinçle yetişmesinin önemini vurguladı.

Ardından söz alan Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çağlayan Açıkgöz, fakülte olarak hemşirelik eğitiminde kaliteyi artırmaya yönelik çalışmaları ve bölümün gelişimine dair hedeflerini paylaştı.

Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı ise yaptığı konuşmada, hemşireliğin yalnızca sağlık hizmeti sunmakla sınırlı olmayan, aynı zamanda insan onurunu gözeten ve yaşama doğrudan dokunan bir meslek olduğunu vurguladı. Öğrencilere meslek hayatlarında başarılar dileyen Rektör, ailelere de evlatlarını bu yolda destekledikleri için teşekkür etti.

"Beyaz üniformalarla mesleğe ilk adım"

Konuşmaların ardından düzenlenen "Üniforma Giyme Töreni" ile öğrenciler, hemşirelik mesleğine ilk adımlarını attılar. Beyaz önlüklerini giyen öğrenciler, mesleklerinin simgesi olan bu kıyafeti gururla taşıyarak büyük bir heyecan yaşadı. Törende ailelerin gururu, öğrencilerin coşkusuyla birleşti.

Etkinliğin son bölümünde Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülten Koç, "Güçlü Hemşireler, Güçlü Sağlık Sistemi" başlıklı konferansıyla sağlık sisteminde hemşirelerin yeri ve önemi üzerine kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. Hemşirelikte profesyonelleşmenin sağlık hizmetleri üzerindeki etkilerini ele alan konuşma büyük ilgiyle takip edildi.

Program, teşekkür belgelerinin takdimi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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