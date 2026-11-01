Bilecik'te KYK yurdunda gençlerle sohbet programına Din Hizmetleri Uzmanı katıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Bilecik'te Şeyh Edebali Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Öğrenci Yurdu'nda, gençlerle sohbet programı düzenlendi.

Din Hizmetleri Uzmanı Şenol Turan'ın katılımıyla samimi bir ortamda gerçekleştirilen programda Şenol Turan, öğrencilerle çeşitli konular üzerine sohbet etti. İkramlar eşliğinde devam eden buluşmada öğrenciler, merak ettikleri konular hakkında sohbet etme fırsatı buldu.

Programda gençlerle bir araya gelmenin önemine değinen Din Hizmetleri Uzmanı Şenol Turan, "Gençlerimizle bir araya gelmek, onların düşüncelerini dinlemek ve hayatlarına dokunabilmek bizim için çok kıymetli. Bu tür buluşmalarla gençlerimizle gönül bağımızı güçlendirmeyi amaçlıyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı