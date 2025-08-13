Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'yı Ziyaret Etti

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'yı Ziyaret Etti
Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya il genelindeki tarımsal faaliyetler ve orman yangınları hakkında bilgi verdi. Ziyaret, Sözer'in Şeyh Edebali'nin sözlerinin yer aldığı tabloyu takdim etmesiyle sona erdi.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Yumaklı'nın makamında gerçekleştirilen ziyarette Sözer, Yumaklı'ya il genelinde yürütülen tarımsal faaliyetlere ilişkin bilgi verdi.

Bilecik'teki orman yangınlarının da değerlendirildiği ziyaret, Vali Sözer'in Bakan Yumaklı'ya, Osmanlı Devleti'nin manevi mimarı, Osman Gazi'nin kayınbabası ve hocası Şeyh Edebali'nin, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın." sözlerinin yer aldığı, hat sanatıyla oluşturulmuş tabloyu takdim etmesi ve fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Atahan Gezer - Güncel
