Bilecik'te Şeyh Edebali'nin vefatının 700. yılı için hazırlanan film yayımlandı

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Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce, Osmanlı Devleti'nin manevi kurucusu Şeyh Edebali'nin vefatının 700. yılı dolayısıyla tanıtım filmi hazırlandı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kürşat Bozkurt, yaptığı yazılı açıklamada, Osmanlı Devleti'nin manevi mimarı ve Osman Gazi'nin kayınbabası Şeyh Edebali'nin vefatının 700. yılının Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Anma ve Kutlama Yıl Dönümleri Programı'na alınması sebebiyle yürütülen çalışmalar kapsamında hazırlanan projede, Şeyh Edebali'nin tarihi ve manevi şahsiyeti, insanlığa rehberlik eden öğütleri ile Bilecik'in tarihi dokusunun ön plana çıkarıldığını kaydetti.

Çekimlerin Şeyh Edebali Türbesi ve kentin öne çıkan tarihi mekanlarında gerçekleştirildiğini belirten Bozkurt, "Tanıtım filminde, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışı vurgulandı. Medeniyet mirasımızın gelecek nesillere aktarılması ve kentin kültür turizmine katkı sağlanması hedeflenmiştir." ifadesinde bulundu.

Hazırlanan tanıtım filminin, müdürlüğün kurumsal sosyal medya hesapları ile çeşitli dijital platformlarda kamuoyunun beğenisine sunulduğu bildirildi.

Kaynak: AA