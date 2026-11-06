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Bilecik'te Şeyh Edebali Türbesi'ni ziyaret eden AK Parti MKYK Üyesi Akyüz dua etti

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Bilecik'te Şeyh Edebali Türbesi'ni ziyaret eden AK Parti MKYK Üyesi Akyüz dua etti
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AK Parti MKYK Üyesi Abdurrahman Akyüz, Bilecik temaslarında Vali Faik Oktay Sözer ve Memur-Sen İl Başkanı Ahmet Selöz ile görüştü. Akyüz, sendikaların çalışmalarını ele alan görüşmelerin ardından Şeyh Edebali Türbesi'ni ziyaret ederek dua etti.

BİLECİK (İHA) – AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Abdurrahman Akyüz, bir dizi temaslarda bulunmak için geldiği Bilecik'te, Osmanlı Devleti'nin manevi kurucusu Şeyh Edebali'nin türbesini ziyaret ederek dua etti.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ve teşkilat üyeleri tarafından il başkanlığı binasında karşılanan Akyüz, programı kapsamında Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'i makamında ziyaret etti. Ardından Memur-Sen Bilecik İl Başkanı Ahmet Selöz ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Akyüz, kamu çalışanlarının emeği ve sendikaların çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Ziyaret programının son durağında Osmanlı Devleti'nin manevi kurucusu Şeyh Edebali Türbesi'ne giden Akyüz ve beraberindeki heyet, burada dua etti.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, "Genel Merkez MKYK Üyemiz Abdurrahman Akyüz'ü ilimizde ağırlamaktan memnuniyet duyduk. Teşkilatımızla birlikte gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde kurumlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımızla bir araya geldik. Nazik ev sahiplikleri için Valimize, Memur-Sen İl Başkanımıza ve yönetimine teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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