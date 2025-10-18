Haberler

Bilecik'te Gazze İçin Hayır Çarşısı Düzenlendi

Bilecik'te Gazze İçin Hayır Çarşısı Düzenlendi
Şeyh Edebali Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Gazze halkına destek amacıyla hayır çarşısı düzenleyerek yardım topladı. Etkinlikte Kur'an-ı Kerim tilaveti, Filistin marşları ve duygu dolu anlar yaşandı.

Bilecik'te Şeyh Edebali Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, öğretmenleri ve okul aile birliği, katliamın yanı sıra kıtlıkla mücadele eden Gazze halkına destek olmak amacıyla hayır çarşısı düzenledi.

Şeyh Edebali Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen halk çarşısı, 10. sınıf öğrencisi hafız Harun Korkmaz'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Duygu dolu anların yaşandığı programda, açılış konuşmasını okul müdürü Ahmet Basatemur yaptı.

Basatemur konuşmasında, "Zalimlerin karşısında susan dil, şeytandır. Bizler, elimizden geldiğince mazlumun sesi olmaya çalıştık. Belki Gazze'deki özgürlük savaşçılarının yanında olamadık ama dualarımızla hep yanlarında olduk. Şimdi yaraları sarma, aç kalan çocuklara, içme suyu bulamayan kardeşlerimize destek olma zamanı" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından öğrenciler, Filistin için hazırladıkları Öğrenci Manifestosu 'nu okudu. Ardından salonda hep bir ağızdan Filistin marşları söylendi. Etkinlikte duygusal anlar yaşanırken, katılımcılar Gazze halkına destek mesajları verdi.

Hayır çarşısında öğrenciler ve öğretmenler tarafından hazırlanan ürünler satışa sunuldu. Elde edilen tüm gelir, Gazze'ye gönderilmek üzere Türkiye Diyanet Vakfı temsilcilerine teslim edildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
