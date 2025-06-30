Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde 'Bilim Kafe' Etkinliği Düzenlendi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde 'Bilim Kafe' Etkinliği Düzenlendi
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, YÖK koordinasyonunda düzenlenen 'Bilim Kafe' etkinliğinde kadın bilim insanları, deneyimlerini ve bilimsel çalışmalarını halkla paylaştı. Etkinlikte bilimsel üretim, kadınların akademideki temsili ve zorluklar ele alındı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) koordinasyonunda 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Bilim Kafe' etkinlikleri kapsamında anlamlı bir programa ev sahipliği yaptı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü tarafından Şeyh Edebali Külliyesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Yurdakul da hazır bulundu. Kadın bilim insanlarının deneyimlerini ve bilimsel çalışmalarını halkla paylaşma fırsatı bulduğu etkinlikte, konuşmacı olarak Dr. Öğr. Üyesi Gül Karahan Çoban ve Doç. Dr. Dilara Uslu yer aldı.

Etkinlikte, bilimsel üretimin toplumsal yansımaları, kadınların akademideki temsili, bilimsel araştırma süreçlerindeki katkıları ve karşılaşılan zorluklar gibi önemli başlıklar ele alındı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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