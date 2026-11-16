Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bilecik Belediyesi personeline AFAD işbirliğiyle yangın tatbikatı düzenledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik Belediyesi personeline AFAD işbirliğiyle yangın tatbikatı düzenledi
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik Belediyesi, doğal afetlere karşı hazırlık ve farkındalık amacıyla personeline yangın tatbikatı düzenledi. Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde itfaiye ve AFAD işbirliğinde verilen eğitimin ardından senaryo gereği çıkan yangına müdahale edildi.

Bilecik Belediyesince doğal afetlere karşı hazırlık ve farkındalığın artırılması amacıyla yangın tatbikatı yapıldı.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde, itfaiye ve AFAD işbirliğinde belediye personeline yangın nedenleri, yangın öncesi alınacak tedbirler, yanma sebepleri ve etkenleri, yangın çeşitleri, yangın söndürme metotları, gaz maskesi çeşitleri ve kullanımı, gaz ve duman dolu ortamlarda arama ve kurtarma uygulaması eğitimi verildi.

Eğitimin ardından senaryo gereği Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde çıkan yangına müdahale edildi.

İtfaiye Müdürü Fatih Zeyhan, gazetecilere yaptığı açıklamada iş sağlığı ve güvenliği kapsamında afet ve yangın tatbikatı gerçekleştirildiğini ifade ederek, "Teorik eğitimin ardından yangın anında binadan doğru şekilde tahliye edilmesi ve yangın söndürme tüplerinin kullanımı uygulamalı olarak gösterildi. Bu tür tatbikatlarda amacımız, farkındalık oluşturmak." dedi.

Tatbikata, Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Külhan ve belediye personeli katıldı.

Kaynak: AA
Ünlü fenomen dudak dolgularını eritmek istedi, yüzü tanınmaz hale geldi

Fenomenin verdiği karar pahalıya patladı
Kadir İnanır'ın mirası tartışılırken Orhan Gencebay da kararını açıkladı

Miras tartışmasına Orhan Gencebay da katıldı: Her şey onların
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tamir için geldi, banyoya gizli kamera yerleştirdi

Ailenin fark ettiği küçük delik büyük skandalı ortaya çıkardı
Şeflerden geçer not alamadı! Nurten'in MasterChef hayali sona erdi

MasterChef'te beklenmedik veda! Danilo Şef'ten özür diledi
Şeyh Mansur Taburu'nun tek kadın savaşçısı hayatını kaybetti12

Taburun tek kadın askeriydi, artık hayatta değil

Polisi yakmak istedikleri ‘lanetli villa’dan 1 yıl sonra yine zehir fışkırdı

Polisimizi yakmak istedikleri ‘lanetli villa’da yine aynı manzara
ABD'deki uçuş krizinin telsiz kayıtları ortaya çıktı: Herkesi uçaktan indirin

Havada kabus anları: Herkesi uçaktan indirin
İrem Derici'den evlilik sorusuna şaşırtan yanıt: Paramız kalmadı!

İrem Derici'nin parası suyunu çekti! Bakın nereye harcamış
Elektroşok da durduramadı! Balkondan düşüp yeniden kalktı

Elektroşok silahıyla vurulunca camdan düştü! Sonrası ayrı olay