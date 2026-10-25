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Bilecik'te Şeyh Edebali Türbesi'nde Kur'an-ı Kerim tilavet edildi, dua yapıldı

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Bilecik'te Şeyh Edebali Türbesi'nde Kur'an-ı Kerim tilavet edildi, dua yapıldı
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Bilecik'te Şeyh Edebali Türbesi'nde Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Kur'an-ı Kerim tilavet edildi. İl Müftüsü Yusuf Dikmen'in dua ettiği programda din hizmetlerine emek verenler ve hayır sahipleri rahmet ve şükranla anıldı.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Bilecik'te Şeyh Edebali Türbesi'nde Kur'an-ı Kerim tilavet edildi.

Programda Bilecik İl Müftüsü Yusuf Dikmen tarafından dua edildi. Yapılan duada, geçmişten günümüze din hizmetlerine emek verenler ile camilerin yapım, bakım ve yaşatılmasına katkı sunan hayır sahipleri rahmet ve şükranla anıldı.

Programın ardından konuşan İl Müftüsü Yusuf Dikmen, "Camilerimiz ve din görevlilerimiz toplumumuzun manevi hayatında önemli bir yere sahip. Bu vesileyle din hizmetlerine emek veren tüm büyüklerimizi rahmet ve şükranla anıyor, görev yapan tüm din görevlilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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