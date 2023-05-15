Şahinbey Haberleri - Şahinbey Haber - Haberler

Şahinbey Haberleri
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Gaziantep'te binlerce seçmenin Vatan Partisi adına sandık kurulu üyesi yapıldığı iddiası
Eski Adalet Bakanı Gül, tekerlekli sandalye dağıtım töreninde konuştu Açıklaması
Gaziantep'te yasa dışı silah imal ve ticareti yaptığı öne sürülen 3 şüpheli yakalandı
Gaziantep'de sitedeki aidat kavgasının görüntüleri ortaya çıktı! Peş peşe tetiğe bastı
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