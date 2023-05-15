Şahinbey Haberleri - Şahinbey Haber - Haberler

Gaziantep'te yankesicilik yaptığı iddiasıyla bir şüpheli tutuklandı

Gaziantep'te yasa dışı silah imal ve ticareti yaptığı öne sürülen 3 şüpheli yakalandı

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