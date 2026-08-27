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Gaziantep'te korkunç kaza: 2 ölü, 4 yaralı

Gaziantep'te korkunç kaza: 2 ölü, 4 yaralı Haber Videosunu İzle
Gaziantep'te korkunç kaza: 2 ölü, 4 yaralı
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Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu İhsan Toprak ve Lalihan Toprak hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

  • Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi Güneyşehir TOKİ konutları bölgesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
  • Kazada otomobil sürücüsü İhsan Toprak ile yanındaki Lalihan Toprak hayatını kaybetti; hafif ticari araç sürücüsü Abdülkadir K. ve 3 kişi yaralandı.
  • Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gaziantep'teki hastanelere kaldırıldı.

Gaziantep'te feci bir trafik kazası meydana geldi. Şahinbey ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaşamını yitirirken, 4 kişi yaralandı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

İKİ ARAÇ ÇARPIŞTI

Kaza, Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesine bağlı Beştepe Mahallesi Güneyşehir TOKİ konutları bölgesinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, 22 yaşındaki Abdülkadir K. yönetimindeki 55 AAE 332 plakalı hafif ticari araç ile 34 yaşındaki İhsan Toprak'ın kullandığı 50 ACR 650 plakalı otomobil henüz belirtilmeyen nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın ardından çevrede bulunan kişiler durumu ekiplere bildirdi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekipleri araçlarda bulunan kişilerin durumunu kontrol ederken, yapılan incelemede otomobilin sürücüsü İhsan Toprak ile yanında bulunan Lalihan Toprak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Abdülkadir K. ile araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Toplam 4 yaralı, olay yerinde sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Gaziantep'teki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA
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