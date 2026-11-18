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Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, hijyen ve temizlik kurallarına uymadığı belirlenen ekmek fırını 7 gün süreyle kapatıldı.

Şahinbey Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla ilçe genelindeki gıda işletmelerine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Denetimlerde, hijyen ve temizlik kurallarına uymadığı tespit edilen bir ekmek fırını hakkında işlem yapıldı.

Daha önce aynı ihlal nedeniyle 3 gün süreyle kapatılan işletme, kurallara yeniden uymadığının belirlenmesi üzerine bu kez 7 gün süreyle faaliyetten men edildi.

Editoryal önerim: İlk başlık daha güçlü ve AA'nın sade, doğrudan haber başlığı anlayışına daha uygun. Ayrıca haberin en dikkat çekici ayrıntısı, işletmenin aynı ihlal nedeniyle ikinci kez kapatılması.

Kaynak: AA