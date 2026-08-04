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Gaziantep'te Alacak Verecek Kavgası: 1 Ağır Yaralı

Gaziantep'te Alacak Verecek Kavgası: 1 Ağır Yaralı
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Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, bir iş yerinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. F.M. isimli şüpheli, M.G.'ye ateş açarak ağır yaraladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, M.G.'yi Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Durumunun ağır olduğu bildirilen M.G. için tedavi sürerken, kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı bir çalışma başlattı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Akkent Mahallesi Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız Bulvarı'ndaki bir iş yerinde, M.G. ile F.M. arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada F.M. silahla M.G.'ye ateş etti.

Yaralanan M.G, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. M.G'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay sonrası kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA
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