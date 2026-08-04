Gaziantep'te Yangın: Bir Çocuk Hayatını Kaybetti
Gaziantep Şahinbey'de bir apartmanın 4. katında çıkan yangında 4 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti, annesi ve iki kardeşi yaralandı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti, polis soruşturma başlattı.
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde evde çıkan yangında bir çocuk öldü, annesi ve iki kardeşi yaralandı.
Deniz Mahallesi 83046. sokaktaki bir apartmanının 4. katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerinde bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, 4 yaşındaki Yazen El Casim'in cansız bedenini çıkarırken, isimleri öğrenilemeyen annesi ve 2 kardeşini ise yaralı olarak kurtardı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: AA