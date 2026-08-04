Haberler

Gaziantep'te Yangın: Bir Çocuk Hayatını Kaybetti

Gaziantep'te Yangın: Bir Çocuk Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep Şahinbey'de bir apartmanın 4. katında çıkan yangında 4 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti, annesi ve iki kardeşi yaralandı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti, polis soruşturma başlattı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde evde çıkan yangında bir çocuk öldü, annesi ve iki kardeşi yaralandı.

Deniz Mahallesi 83046. sokaktaki bir apartmanının 4. katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerinde bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, 4 yaşındaki Yazen El Casim'in cansız bedenini çıkarırken, isimleri öğrenilemeyen annesi ve 2 kardeşini ise yaralı olarak kurtardı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA
Gazeteci Tahir Sarıkaya tutuklandı

Cem Küçük soruşturmasında ünlü spiker tutuklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Seda Sayan'dan Yemekteyiz itirafı: Çok pistiler, yemiyordum

Seda Sayan'dan Yemekteyiz itirafı: Çok pistiler, yemiyordum
Düştüğü not manidar! Kayserili besicinin paylaşımına bakın

Kayserili işi biliyor

Sturm Graz teknik direktörü Ingolitsch'ten Kadıköy atmosferi için dikkat çeken sözler

Kadıköy için neler dedi neler
Batman'daki mezarlık katliamında yeni gelişme! Tetiği çekenlerin ailesinden çağrı var

Mezarlık katliamında tetiği çekenlerin ailesinden çağrı var
Bir zamanlar paha biçilemiyordu şimdi 10. Lig ekibinde antrenmana çıkıyor

Sen bu hallere düşecek adam mıydın?

Erdal Beşikçioğlu'nun uyuşturucu testi pozitif çıktı

Erdal Beşikçioğlu'nun uyuşturucu test sonucu belli oldu

1009 gün sonra CHP kürsüsüne çıkan Kılıçdaroğlu'nu mest eden anons

1009 gün sonra kürsüye çıkan Kılıçdaroğlu'nu mest eden anons