Melih Meriç'i kim, neden bıçakladı, kim saldırdı? Melih Meriç'in sağlık durumu nasıl?

Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, Şahinbey ilçesinde meydana gelen bıçaklı saldırının ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlatırken, Meriç'in Gaziantep Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındığı ve ameliyata alındığı öğrenildi.

MELİH MERİÇ'E KİM SALDIRDI, KİM BIÇAKLADI?

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Akkent Mahallesi'nde bulunan bir işletmenin önünde meydana gelen olayda, Melih Meriç'e bıçakla saldıran kişinin S.A.K. olduğu bildirildi. Saldırganın önceki dönem CHP Oğuzeli İlçe Başkanı olduğu bilgisi paylaşılırken, olayın ardından S.A.K.'nin arandığı belirtildi. Meriç'e yönelik saldırının ardından çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, saldırının neden gerçekleştirildiğine ilişkin verilen bilgilerde herhangi bir ayrıntı yer almadı.

Saldırı sonrasında olay yerinde yaşananlar çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülere, Melih Meriç'in sağlık ekipleri tarafından ambulansa taşındığı anlar da yansıdı. Polis ekiplerinin saldırının ardından başlattığı çalışma kapsamında S.A.K.'nin arandığı bildirildi. Olayın nedeni konusunda ise paylaşılan bilgilerde herhangi bir açıklama yapılmadı ve soruşturmanın başlatıldığı bilgisi verildi.

MELİH MERİÇ SAĞLIK DURUMU NASIL?

Bıçaklı saldırının ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri Melih Meriç'e ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Meriç daha sonra ambulansla Gaziantep Şehir Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Hastaneye sevk edilen Meriç'in ameliyata alındığı öğrenildi. Saldırı sonrasında Meriç'in sağlık ekipleri tarafından ambulansa taşındığı anlar da cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülere yansıdı.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber de saldırının ardından Melih Meriç'in sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu. Çeber, Meriç'in hastaneye kaldırıldığını ve tedavi altına alındığını belirterek, "Konuyu titizlikle takip ediyoruz. Ümit ederim ki milletvekilimizi kısa zamanda aramızda görürüz" dedi. Verilen bilgilerde Meriç'in ameliyata alındığı belirtilirken, tedavisinin Gaziantep Şehir Hastanesi'nde sürdüğü aktarıldı.