Gaziantep'te kaçakçılık operasyonda 3 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı

Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında Şahinbey ve Nizip ilçelerinde çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 96 kilogram gümrük kaçağı tütün, 12 bin 200 dolu makaron ve 50 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı