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Gaziantep'te iddiaya göre arkadaşı tarafından bıçaklanan 18 yaşındaki genç öldü

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Gaziantep'te iddiaya göre arkadaşı tarafından bıçaklanan 18 yaşındaki genç öldü
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Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde iddiaya göre tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanan 18 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçan zanlı, Cinayet Büro Amirliği ekiplerince suç aleti bıçakla yakalandı; soruşturma sürüyor.

Gaziantep'te tatıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanan 18 yaşındaki bir genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçan katil zanlısı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

Olay, Şahinbey ilçesi Güneş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Ali Başaran (18) ile Ö.Ş. isimli arkadaşı arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerinde Ö.Ş. yanındaki bıçakla arkadaşı Mehmet Ali Başaran'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Başaran, kaldırıldığı Gaziantep Şehir Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Cenaze, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay sonrası kaçan katil zanlı Ö.Ş. ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince suç aleti bıçakla birlikte yakaladı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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