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GİBTÜ'nün ev sahipliğinde Gaziantep Forum III, 21-23 Ekim'de Şahinbey'de yapılacak

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GİBTÜ ev sahipliğinde düzenlenecek Gaziantep Forum III, 21-23 Ekim'de Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek. İslami müşterekler temasıyla düzenlenecek forumda çok sayıda ülkeden akademisyen ve uzmanlar 6 ana oturumda çağdaş sorunları ele alacak.

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) ev sahipliğinde düzenlenecek Gaziantep Forum III, 21-23 Ekim'de Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

GİBTÜ'den yapılan açıklamaya göre, "İslami Müştereklerden Evrensel Vizyona – Yöntemsel Temeller ve Çağdaş Meydan Okumalar" temasıyla düzenlenecek forumda, İslami müşterekler, ortak değerler, farklılıklar ve çağdaş dünyanın sorunları uluslararası akademik perspektifle ele alınacak.

Türkiye'nin yanı sıra Irak, Bahreyn, Rusya, Sudan, Mısır, Suriye, Filistin, Malezya, Tunus, Fas, Lübnan, Bosna-Hersek, Endonezya, Kırgızistan, Ürdün, Güney Afrika ve İngiltere'den akademisyen ve uzmanların katılacağı forumda 6 ana oturum gerçekleştirilecek.

Oturumlarda İslami müştereklerin temellendirilmesi, itikadi ve fıkhi ortak zemin, siyasi ve sosyal alanda müşterekler, çağdaş dönemde İslami müştereklerin durumu ile bu müştereklerin yeniden inşasına yönelik pratik çerçeve ele alınacak.

Forumun açılışında Diyanet İşleri Eski Başkanı Prof. Dr. Ali Bardakoğlu, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu yer alacak.

GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir, forumla İslami müşterekleri Müslüman toplumlar arasındaki birlik ve dayanışmanın yanı sıra insanlığın ortak meseleleri bağlamında değerlendirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Kaynak: AA
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