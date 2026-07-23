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Şahinbey Belediyesi ile Migros arasındaki hukuki süreçte yeni gelişme: Mahkeme 4. kez reddetti

Şahinbey Belediyesi ile Migros arasındaki hukuki süreçte yeni gelişme: Mahkeme 4. kez reddetti
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Gaziantep Şahinbey Belediyesi’nin tarihi geçmiş ve bozuk ürün sattığı gerekçesiyle mühürlediği Migros’a mahkemeden bir darbe daha geldi. Cezaya itiraz eden zincir marketin başvurusunu mahkeme 4. kez reddetti. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Bizi mahkemeye vermek yerine bozuk ve küflenmiş ürün satmayı terk edin" diyerek halk sağlığının en önemli kırmızı çizgileri olduğunu kaydetti.

Gaziantep Şahinbey Belediyesi zabıta ekiplerince yapılan denetimlerde bozuk ve tarihi geçmiş ürün sattığı tespit edilerek mühürlenen Migros’un, cezanın iptali için yargıya yaptığı itiraz 4. kez reddedildi. Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Bizi mahkemeye vermek yerine bozuk ve küflenmiş ürün satmayı terk edin" diyerek firmaya tepki gösterdi.

Şahinbey Belediyesi ile zincir market Migros arasındaki hukuki süreç devam ediyor. Belediye zabıta ekiplerinin yaptığı gıda denetimlerinde; son kullanım tarihi geçmiş, küflenmiş ve bozuk ürün satışı yapıldığı gerekçesiyle daha önce bir Migros şubesi 3 gün süreyle kapatılmıştı. Migros’un söz konusu cezaya karşı başlattığı hukuki süreçte mahkeme, market yönetiminin itirazlarını daha önce 3 kez reddetmişti.

İKİNCİ KAPATMA CEZASINA DA MAHKEMEDEN RED 

Geçtiğimiz hafta yapılan denetimlerde benzer ihlallerin tekrarlanması üzerine belediye ekipleri market şubesini bu kez 7 gün süreyle mühürledi. Migros yönetiminin bu karara karşı mahkemeye yaptığı yürütmeyi durdurma ve itiraz başvurusu, yargı tarafından bir kez daha haksız bulunarak reddedildi. Böylece mahkeme, belediyenin kararını 4. kez onamış oldu.

TAHMAZOĞLU: HALKIMIZIN SAĞLIĞI KIRMIZI ÇİZGİMİZ 

Yaşanan hukuki sürece ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, denetimlerin kararlılıkla süreceğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Daha önce bozuk ürün sattığı için 3 gün süreyle kapattığımız Migros’un mahkemeye yaptığı itirazlar 3 defa reddedilmişti. Geçen hafta küflenmiş ve bozulmuş ürün sattığı için bu kez 7 gün süreyle kapattığımız Migros’un mahkemeye yaptığı itiraz yeniden reddedildi. Migros’a tavsiyemiz, bizi mahkemeye vermek yerine son kullanma tarihi geçmiş, bozuk ve küflenmiş ürünleri satmayı terk edin. Halkımızın sağlığı kırmızı çizgimiz. Denetimlerimizi aralıksız sürdüreceğiz."

HABER: Mehmet Güngördü

Kaynak: Haber Platformu
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