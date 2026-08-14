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Engelli kadına cinsel saldırı: 4 gözaltı

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Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, işitme ve konuşma engelli 23 yaşındaki genç kadına cinsel saldırıda bulundukları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, işitme ve konuşma engelli 23 yaşındaki genç kadına cinsel saldırıda bulundukları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

Cengiz Topel Mahallesi'nde, evinden bakkala gitmek için çıkan S.P'nin geri dönmemesi üzerine ailesi durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri, genç kadını saatler sonra Vatan Mahallesi'nde buldu.

S.P, ailesine ve polise, tanımadığı kişiler tarafından zorla araca bindirilerek götürüldüğü yerde cinsel saldırıya uğradığını söyledi.

Polis ekipleri, olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen M.Ş.E. (25), M.T. (27), S.B. (28) ve F.R'yi (17) gözaltına aldı.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA
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