Gaziantep'te trafik kazasında yaralanan 14 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde otomobilin kaldırımda yürürken çarptığı 14 yaşındaki Yaren Nisa Bilir, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Sürücü tutuklandı.
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 14 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Güneş Mahallesi'nde 29 Haziran'da plakası öğrenilemeyen A.B. idaresindeki otomobilin kaldırımda yürürken çarptığı Yaren Nisa Bilir (14), tedavi gördüğü Gaziantep Şehir Hastanesindeki yaşam mücadelesini kaybetti.
Bilir'in cenazesi, yakınlarına teslim edildi.
Gözaltına alınan otomobil sürücüsü, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz