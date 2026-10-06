Jandarma ve MİT, Gaziantep'te 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan FETÖ üyesini yakaladı

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Gaziantep'te 6 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan FETÖ üyesi şahıs, jandarma ve MİT operasyonu ile yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifresine ve engellenmesine yönelik ortak çalışma yürüttü. bu kapsamda FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan R.U. isimli şahıs Şahinbey ilçesinde yakalandı.

Adli işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen R.U. tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı