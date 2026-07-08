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Gaziantep'te firari hükümlü yakalandı

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Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, 31 farklı suç dosyasından kaydı bulunan ve 10 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan H.A., jandarma operasyonuyla yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Gaziantep'te hakkında 10 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler bu kapsamda, Şahinbey ilçesinde silahlı, yağma, hırsızlık suçları başta olmak üzere 31 farklı dosyadan suç kaydı ve hakkında 10 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A'yı operasyonla yakaladı.

Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz
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