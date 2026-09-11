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Kaybettiği 27 yıllık yüzüğüne zabıta sayesinde kavuştu

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Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde 27 yıl önce nişanında taktığı yüzüğünü semt pazarında kaybeden 52 yaşındaki Yusuf Cançelik, zabıta sayesinde yüzüğüne kavuştu.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde 27 yıl önce nişanında taktığı yüzüğünü semt pazarında kaybeden 52 yaşındaki Yusuf Cançelik, zabıta sayesinde yüzüğüne kavuştu.

Cançelik, semt pazarında aracını oto yıkamacıya götürdüğü sırada 27 yıldır parmağında taşıdığı yüzüğünü kaybetti.

Durumu fark eden Cançelik, eşiyle yeniden pazara gelerek esnaftan yüzüğün bulunması için yardım istedi. Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğünde görevli Halit Arslan, semt pazarındaki denetimi sırasında bulduğu yüzüğü sahibine ulaştırdı.

Cançelik, AA muhabirine, 27 yıl önce nişanında taktığı yüzüğün maddi değerinden çok manevi anlam taşıdığını söyleyerek, "Bu yüzük 27 yıllık evliliğimin eseri. Kaybolunca hiçbir zaman umudumu kesmedim. Yüzüğümün bulunabileceğini tahmin ediyordum. Her açıdan mutlu oldum." dedi.

Cançelik, yüzüğü kendisine ulaştıran Halit Arslan'a teşekkür etti.

Arslan ise görev yaptığı semt pazarında denetim sırasında bir yüzük bulduğunu, sahibini tespit edebilmek için esnafla görüşüp pazar yerinde anons yaptırdığını anlattı.

En sonunda yüzüğün sahibine ulaştıklarını dile getiren Arslan, 33 bin lira olan ancak manevi değerinin daha çok olduğunu öğrendiği yüzüğü sahibine ulaştırmaktan mutluluk duyduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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