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Gaziantep'te araçta silahlı saldırıda ölen kişinin cinayetinde 2 zanlı gözaltına alındı

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Gaziantep'te araçta silahlı saldırıda ölen kişinin cinayetinde 2 zanlı gözaltına alındı
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Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde aracında otururken silahlı saldırıya uğrayan Kenan Abuzer Tilki (34) hayatını kaybetti. Cinayetle bağlantılı olduğu belirtilen 2 zanlı tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Tilki'nin yakın zamanda nikah tarihi aldığı öğrenildi.

Gaziantep'te araç içerisinde otururken silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Kenan Abuzer Tilki'nin öldürülmesine ilişkin katil zanlısı olarak 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli şahıslar, tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilirken hayatını kaybeden şahsın ise yakın zamanda evlilik planı yaptığı ve nikah tarihi aldığı öğrenildi.

Olay, önceki gece Şahinbey ilçesi Türktepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kenan Abuzer Tilki (34) isimli şahıs Cami Sokak'ta park halindeki aracında otururken kimliği tespit edilemeyen şahısların silahlı saldırısına uğradı. Olay sonrası saldırganlar kaçarken, yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yakın zamanda evlilik planı yaptığı ve nikah tarihi aldığı öğrenildi

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak hastaneye kaldırılan ağır yaralı şahıs, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Tilki'nin cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından ailesi tarafından defnedildi. Hayatını kaybeden şahsın, yakın zamanda evlilik planı yaptığı ve nikah tarihi aldığı öğrenildi.

Cinayetle bağlantılı olduğu belirtilen 2 zanlıyı yakalandı

Yaşanan olayın ardından geniş çaplı çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayetle bağlantılı olduğu belirtilen 2 zanlıyı yakaladı. Yakalanan zanlılar, emniyette tamamlanan işlemleri ve sağlık kontrollerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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