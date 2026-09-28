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Gaziantep Şahinbey'de taş ve sopalı kavgaya polis biber gazıyla müdahale etti

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Gaziantep Şahinbey'de taş ve sopalı kavgaya polis biber gazıyla müdahale etti
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İddiaya göre, Gaziantep Şahinbey'de dün akşam iki aile arasında çıkan tartışma, tekme, taş ve sopalı kavgaya dönüştü. Polis kavgaya biber gazı ve uyarı ateşiyle müdahale etti, sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde müdahale etti.

Gaziantep'te iki grup arasında tekmeli, taş ve sopalı meydan kavgası yaşandı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde tarafların birbirine acımasızca saldırması dikkat çekti.

Olay, dün akşam saatlerinde Şahinbey ilçesi Vatan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki aile arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında taraflar birbirine tekme, tokat, taş ve sopa ile saldırdı. O anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, tarafların birbirine acımasızca saldırması dikkat çekti. Kavga sonrası olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya biber gazı ve uyarı ateşiyle güçlükle müdahale ederken sağlık ekipleri ise yaralılara olay yerinde müdahale etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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