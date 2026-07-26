Haberler

Gaziantep'te feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı

Gaziantep'te feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde otomobilin yol kenarında oturanlara çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde otomobilin yol kenarında oturanlara çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Sarıt Mahallesi'nde Muhacirosman Mahallesi istikametinde seyreden A.Y. (19) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol üzerindeki evin önünde oturanlara çarptı.

Kazada, A.I. (12), A.I. (6), N.A.I. (5), A.I. (3) ve sürücü A.Y. yaralandı.

Ayşe I. (68) ise olay yerinde yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

A.I. (12) ile A.I'nın (6) durumunun ağır olduğu öğrenilirken, sürücü A.Y. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA
Kıbrıs’taki skandalı Yunan askeri itiraf etti: Türkleri hedef alan ağır hakaret içerikli sloganlar zorunlu tutuldu

Yunan askeri itiraf etti! Türklere yönelik skandal talimat
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trabzonspor, Frankfurt'a farklı kaybetti

Trabzonspor, Bundesliga ekibine farklı kaybetti
Lucas Torreira'dan Galatasaraylıları endişelendiren itiraf

Galatasaraylıları endişelendirdi!
Arsenal ile anılıyordu! Transfere dair tavrını ortaya koydu

Arsenal'le anılıyordu: Son kararını verdi!
Sosyal medyada izlenme uğruna bir yaşam daha karardı

Sosyal medyada izlenme uğruna bir yaşam daha karardı
Pakistan duyurdu! ABD ve İran'dan dikkat çeken ateşkes adımı

Pakistan duyurdu! Dünyanın beklediği haber sonunda geldi
İsrail güvenlik kabinesi, Uluslararası İstikrar Gücü'nün Gazze'ye girişine onay verdi

İsrail tüm dünyanın beklediği kararı onayladı! Resmen Gazze'ye girecek
Sıcaktan bunaldı, 1988 model aracına otobüs kliması taktırdı

Dahiyane çözüm! 88 model aracına yaptırdığını gören bir daha bakıyor