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Damda halı yıkarken elektrik akımına kapılan 2 kadın hayatını kaybetti

Damda halı yıkarken elektrik akımına kapılan 2 kadın hayatını kaybetti
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Gaziantep’te bir evin damında halı yıkarken elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan 2 kadın, kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

Gaziantep'te bir evin damında halı yıkarken elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan 2 kadın, kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Şahinbey ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir evin damında halı yıkayan Necla Değirmenci (41) ile Aysel Balta (34), bilinmeyen bir nedenle elektrik akımına kapıldı. Akıma kapılan 2 kadın ağır yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan 2 kadın, kaldırdıkları Gaziantep Şehir Hastanesi ve özel hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Necla Değirmenci ile Aysel Balta'nın cenazeleri Gaziantep adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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