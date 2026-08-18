Bıçaklanan Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, sedye üzerindeyken saldırganın ismini verdi

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırının ardından hastaneye kaldırılan Meriç'in ameliyata alındığı öğrenildi.

SALDIRI SONRASI YAŞANANLAR KAMERADA

Saldırının ardından olay yerinde yaşananlar ve Meriç'in sağlık ekipleri tarafından ambulansa taşındığı anlar, çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

SEDYE ÜZERİNDEYKEN SALDIRGANIN İSMİNİ VERDİ

Meriç’in sedyede bulunduğu sırada polis ekipleri tarafından kendisine yöneltilen, “Kim olduğunu biliyor musunuz?” sorusuna “Seydi Ahmet Keleş” yanıtını verdiği görüldü. Keleş’in önceki dönem CHP Oğuzeli İlçe Başkanı olduğu ve arandığı bildirildi. Keleş'in, CHP'den istifa ederek Özgür Özel ve ekibi tarafından kurulan Yeni Parti'ye geçtiği öğrenildi.

NE OLDU?

Olay, Akkent Mahallesi'nde bulunan bir işletmenin önünde meydana geldi. İddiaya göre bir şahıs, Melih Meriç'e bıçakla saldırdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Meriç, ambulansla Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Meriç'in hastanede ameliyata alındığı öğrenildi.

VALİ ÇEBER: KOKTUĞUMUZ BAZI SENARYOLAR VARDI, HİÇBİRİSİ OLMADI

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenilirken Gaziantep Valisi Kemal Çeber, konuya ilişkin yaptığı ilk açıklamada saldırının ardından Meriç'in hastaneye kaldırıldığını ve tedavi altına alındığını belirterek, "Konuyu titizlikle takip ediyoruz. Ümit ederim ki milletvekilimizi kısa zamanda aramızda görürüz" dedi.

Ardından hastanede Meriç'i ziyaret eden Çeber, burada Yeni Partili Milletvekili'nin sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada ise, "Elhamdülillah çok kısa sürede hastanemize sevk ettirildi. Hızlıca ameliyata alındı. Korktuğumuz bazı senaryolar vardı, hiçbirisi olmadı, toparlandı. Bağırsaklarından bir problem vardı ama Elhamdülillah toparlandı." ifadelerini kullandı.

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ'TAN TEPKİ: ŞİDDETİN HİÇBİR GEREKÇESİ, MAZERETİ VE MEŞRUİYETİ OLAMAZ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, saldırının ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'e yönelik saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şiddetin hiçbir gerekçesi, mazereti ve meşruiyeti olamaz. Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak her türlü şiddetin karşısında durmaya devam edecek; saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesi için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız."