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Gaziantep'te mermer blok işçilere devrildi iddiasıyla 1 işçi öldü, 1'i ağır yaralandı

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Gaziantep'te mermer blok işçilere devrildi iddiasıyla 1 işçi öldü, 1'i ağır yaralandı
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Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yapı malzemeleri satılan bir iş yerinde mermer bloğun işçilerin üzerine devrildiği iddia edildi. Olayda 1 işçi hayatını kaybetti, ağır yaralanan 1 işçi ise hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gaziantep'te yapı malzemeleri satılan bir iş yerinde devrilen mermer bloğun altında kalan 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi de ağır yaralandı.

Olay, Şahinbey ilçesi Küçükkızılhisar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Halep Bulvarı'nda yapı malzemeleri satılan bir iş yerinde kilolarca ağırlıktaki mermer blok işçilerin üzerine devrildi. Durumu fark eden diğer işçilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı sonrası olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin kontrollerinde Suriye uyruklu Yusuf Hacşeh El Ahmed isimli işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Hüseyin G. isimli işçi ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden işçinin cenazesi, olay yerinden tamamlanan işlemlerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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