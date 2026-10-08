Gaziantep Şahinbey'de bıçaklı kavgada yaralanan 16 yaşındaki çocuk öldü

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Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 16 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kahvelipınar Mahallesi'nde Suriye uyruklu Muhammed Salih (16) ile henüz isimleri öğrenilemeyen 2 çocuk arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Salih, bıçakla ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Salih, kaldırıldığı özel hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çocuğun cenazesi, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA