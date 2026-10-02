Haberler

Gaziantep Şahinbey'de 2'nci kattan düşen çiftten kadın öldü, baba ve oğlu yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep Şahinbey'de 2'nci kattan düşen çiftten kadın öldü, baba ve oğlu yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bir çift ve 6 yaşındaki oğlu, 2'nci kattaki evlerinin penceresinden düştü. Hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybederken, eşi ve oğlunun tedavisinin sürdüğü, evde bulunan iki çocuğun tedbir amaçlı hastaneye götürüldüğü öğrenildi.

GAZİANTEP'in Şahinbey İlçesi'nde Sakine Y., eşi Murat Y. ile 6 yaşındaki oğulları L.Y., 2'nci kattaki evlerinin penceresinden düştü. Hastaneye kaldırılan 3 kişiden Sakine Y. hayatını kaybederken, eşi Murat Y. ile oğlları L.Y.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olay, saat 16.00 sıralarında Şahinbey İlçesi Abdulhamithan Mahallesi'nde meydana geldi. 5 katlı apartmanın 2'nci katındaki dairede oturan Sakine Y., eşi Murat Y. ile oğulları L.Y.'nin evlerinin penceresinden zemine düştüğünü görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulans ile Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Sakine Y., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Murat Y. ile oğlu L.Y.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Çift ve oğullarının pencereden nasıl düştüğünü araştıran polis, olay sırasında çiftin diğer çocukları E.Y. (7) ile K.Y.'nin (4) evde olduğunu belirlerdi. İki çocuk tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Liselilerin eyleminde sokakların tahrip edilmesine tepki gösteren kadına alevli saldırı

Liseliler eylemde sınırı aştı! Kadına dehşeti yaşattılar
Bahçeli'nin “Selam söyleyin” sözünün perde arkası! Adres Demirtaş değil Öcalan'mış

Bahçeli, DEM ile kime selam gönderdi? Adres netleşti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uşak’ta korkunç kaza: Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

Korkunç kaza: Bu araç bir aileye mezar oldu!

İşte gözaltındaki Süper Lig hakemi Yasin Kol'un ilk ifadesi

İşte son düdüğü çaldıktan sonra gözaltına alınan hakemin ifadesi
Edirne'de tefecilik operasyonu! 90 bin lira borç verip 400 bin liralık eve el koydukları belirlendi

Borç 90 bin, el konulan ev 400 bin! Çiftçinin aletleri de gitti
Trump: Avrupa 50 milyon varil dizel yakıt stokunu piyasaya sürecek

Avrupa, Trump'ın tehdidine boyun eğdi! Stokları piyasaya sürecekler
Soma'da 5 kişinin öldüğü maden faciasında genel müdür dahil 9 kişi gözaltına alındı

5 kişinin öldüğü maden faciasında genel müdür dahil 9 gözaltı
Serdal Adalı'dan 'Hakemler Dosyası' için ilk yorum: Gerekirse 2 hafta daha ligler ertelensin

Dev kulübün başkanı ateşi yaktı: Ligler ertelensin
Arif Ahmet Denizolgun'un telefonu nerede? Savcılıktan anne ve oğluna 'delil yok etme' davası

Savcılıktan anne ve oğluna "delil yok etme" davası