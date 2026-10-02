Gaziantep Şahinbey'de 2'nci kattan düşen çiftten kadın öldü, baba ve oğlu yaralandı

GAZİANTEP'in Şahinbey İlçesi'nde Sakine Y., eşi Murat Y. ile 6 yaşındaki oğulları L.Y., 2'nci kattaki evlerinin penceresinden düştü. Hastaneye kaldırılan 3 kişiden Sakine Y. hayatını kaybederken, eşi Murat Y. ile oğlları L.Y.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olay, saat 16.00 sıralarında Şahinbey İlçesi Abdulhamithan Mahallesi'nde meydana geldi. 5 katlı apartmanın 2'nci katındaki dairede oturan Sakine Y., eşi Murat Y. ile oğulları L.Y.'nin evlerinin penceresinden zemine düştüğünü görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulans ile Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Sakine Y., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Murat Y. ile oğlu L.Y.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Çift ve oğullarının pencereden nasıl düştüğünü araştıran polis, olay sırasında çiftin diğer çocukları E.Y. (7) ile K.Y.'nin (4) evde olduğunu belirlerdi. İki çocuk tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı