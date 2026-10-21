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Gaziantep'te mimar muhtar Ahmet Titiz, dedesinden kalan muhtarlık görevini sürdürüyor

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Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde mimar Ahmet Titiz, ailesinden devraldığı muhtarlık görevini Savcılı Mahallesi'nde sürdürüyor. 2021'de muhtar seçilen Titiz, dört mahalleye hizmet edecek pazar yeri projesinin ihale aşamasına geldiğini söyledi.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yaşayan Ahmet Titiz, ailesinin uzun yıllardır sürdürdüğü muhtarlık geleneğini devam ettirerek Savcılı Mahallesi sakinlerine hizmet veriyor.

Ailede Hasan Titiz ile başlayan muhtarlık geleneği, oğlu Hacı Titiz ve torunu Ökkeş Titiz'in ardından Ahmet Titiz ile devam ediyor.

1979'da muhtar seçilen ve 2020'deki vefatına kadar 41 yıl görev yapan Ökkeş Titiz'in torunu Ahmet Titiz, Haziran 2021'de düzenlenen ara seçimde muhtar seçildi.

Aynı zamanda mimar olan 33 yaşındaki Titiz, Türkiye Muhtarlar Federasyonu Genel Başkan Yardımcılığı ve Gaziantep Şube Başkanlığı görevlerini de yürütüyor.

Ahmet Titiz, AA muhabirine ailesinin yıllardır mahalle sakinlerine hizmet ettiğini belirterek kendisinin de bu köklü geleneği sürdürmekten gurur duyduğunu söyledi.

Muhtarlık geleneğinin ailesinde nesiller boyunca devam ettiğini belirten Titiz, "Büyükbabamız Hasan Titiz'in ardından oğlu Hacı Titiz, daha sonra da rahmetli dedem Ökkeş Titiz bu bayrağı devralmıştı. Dedemin vefatının ardından 2021 yılında bu bayrağı ben devraldım. Dedem 41 yıl muhtarlık görevini yürüttü. Biz, mahallenin kuruluşundan bu yana Savcılı Mahallesi'ne hizmet ediyoruz." dedi.

"Halkımız bize gelmeden biz halkımıza gidiyoruz"

Mahalle sakinlerinin sorunlarına çözüm bulmak için çalıştıklarını belirten Titiz, hizmet anlayışlarının vatandaşlarla doğrudan iletişim kurmaya dayandığını dile getirdi.

Titiz, "Bizim anlayışımız mahallemize hizmet etmek. Halkımız bize gelmeden biz halkımıza giderek dertlerini, sıkıntılarını dinliyoruz. Böylece halkımıza ve Gazi şehrimize hizmet ediyoruz." diye konuştu.

Ailesinden devraldığı hizmet anlayışını gelecek kuşaklara da aktarmak istediğini vurgulayan Titiz, "Ben de bir muhtar torunu olarak bununla gurur duyuyorum. Benden sonraki nesillere de aktarmayı ümit ediyorum." ifadelerini kullandı.

Dört mahalleye hizmet verecek pazar yeri yapılmasını hedefliyor

Savcılı Mahallesi'nin Gaziantep'in merkez çarşı bölgesinde yer aldığını anlatan Titiz, mahallede sağlık ocağı, okul ve sosyal tesislerin bulunduğunu kaydetti.

Savcılı, Kolejtepe, Hoşgör ve Gümüştekin mahallelerinin ortak kullanabileceği bir pazar yeri yapılması için girişimlerde bulunduklarını belirten Titiz, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun desteğiyle gerekli kamulaştırma çalışmalarının yapıldığını ve projenin ihale aşamasına geldiğini bildirdi.

Titiz, dört mahalleye hizmet verecek pazar yerinin inşaatına başlanmasını beklediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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