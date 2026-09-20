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Gaziantep'te eşini öldürüp 3'ü çocuk 4 kişiyi yaralayan zanlı yakalandı

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Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde tartıştığı eşini pompalı tüfekle öldüren zanlı, sokağa rastgele ateş ederek 3'ü çocuk 4 kişiyi yaraladı. Olay yerinden kaçan zanlı polis tarafından kısa sürede yakalanırken, yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.

Gaziantep'te tartıştığı eşini pompalı tüfekle öldüren zanlı, sokakta rastgele ateş ederek 3'ü çocuk 4 kişiyi yaraladı.

Şahinbey ilçesinin 60. Yıl Mahallesi'nde Harun K. (32) ile eşi Merve K. (27) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında eşine pompalı tüfekle ateş eden Harun K. daha sonra çıktığı sokakta rastgele ateş ederek 3'ü çocuk 4 kişiyi yaraladı.

İhbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Merve K'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 4 kişi ise kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan zanlıyı kısa sürede yakaladı.

Kaynak: AA
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