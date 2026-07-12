Bilim Şahinbey'e TÜBİTAK'tan ödül

Şahinbey Belediyesi'nin çocukları ve gençleri bilimle buluşturan vizyon projesi Bilim Şahinbey, 5. Türkiye Bilim ve Teknoloji Merkezleri Zirvesi'nde Türkiye'nin başarılı bilim merkezleri arasında yer aldı. Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi'nde gerçekleştirilen zirvede Bilim Şahinbey, TÜBİTAK tarafından verilen "En Çok Atölye Etkinliği Gerçekleştiren Bilim Merkezi" ödülünün sahibi oldu.

BİLİM VE TEKNOLOJİYE YATIRIM ÖDÜL GETİRDİ

Şahinbey Belediyesi, geleceğin bilim insanlarını yetiştirmek amacıyla hayata geçirdiği projelerle başarılarına bir yenisini daha ekledi. Türkiye'nin farklı illerinden bilim merkezlerinin katıldığı 5. Türkiye Bilim ve Teknoloji Merkezleri Zirvesi'nde Bilim Şahinbey, yıl boyunca gerçekleştirdiği yoğun atölye çalışmalarıyla "En Çok Atölye Etkinliği Gerçekleştiren Bilim Merkezi" ödülüne layık görüldü.

Ödül, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın tarafından Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na takdim edildi. Bilim merkezinin ulaştığı başarı, gençlerin bilim ve teknolojiyle buluşmasına yönelik sürdürülen çalışmaların önemli bir göstergesi olarak değerlendirildi.