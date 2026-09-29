Gaziantep'te arkadaş kavgası cinayetle bitti! 18 yaşındaki genç öldürüldü

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Gaziantep'te arkadaş arasında başlayan tartışma kanlı bitti. 18 yaşındaki Mehmet Ali B., uğradığı bıçaklı saldırının ardından kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

İKİ ARKADAŞ ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

Olay, Gaziantep’in merkez Şahinbey ilçesine bağlı Güneş Mahallesi 70 No’lu Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ö.Ş. ile 18 yaşındaki Mehmet Ali B. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Taraflar arasındaki sözlü tartışma kısa süre içerisinde büyüyerek kavgaya dönüştü.

BIÇAĞI ÇIKARIP SALDIRDI

Kavga sırasında Ö.Ş., üzerinde bulunan bıçağı çıkararak arkadaşı olduğu belirtilen Mehmet Ali B.’ye saldırdı. Genç, aldığı darbeler sonucu vücudunun çeşitli bölgelerinden yaralandı. Çevrede bulunanların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan Mehmet Ali B.’ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Durumu ağır olan 18 yaşındaki genç, ambulansla Gaziantep Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Doktorlar Mehmet Ali B.’yi kurtarmak için müdahalede bulundu ancak genç yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Ölüm haberinin ardından olayla ilgili soruşturma genişletildi.

ŞÜPHELİ BIÇAKLA BİRLİKTE YAKALANDI

Polis ekipleri, bıçaklı saldırının ardından şüpheli Ö.Ş.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Kısa sürede tespit edilen şüpheli, olayda kullandığı belirtilen bıçakla birlikte yakalandı. Ö.Ş., gözaltına alınarak işlemlerinin yapılması için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA