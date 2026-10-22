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İsveç'in Ankara Büyükelçisi Gaziantep’te baklava açtı! Şerbetini de kendi döktü

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İsveç'in Ankara Büyükelçisi Gaziantep’te baklava açtı! Şerbetini de kendi döktü Haber Videosunu İzle
İsveç'in Ankara Büyükelçisi Gaziantep’te baklava açtı! Şerbetini de kendi döktü
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İsveç’in Ankara Büyükelçisi Ulrika Funered, Gaziantep’e gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında kentin dünyaca ünlü tescilli lezzeti baklavayı yapmayı deneyimledi. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Mukim Temsilcisi Monica Merino ile birlikte Şahinbey Belediyesi Aşevini ziyaret eden Büyükelçi Funered; hamurun açılmasından fırından çıkan sıcak baklavanın şerbetlenmesine kadar tüm süreçte tezgah başına geçti.

  • İsveç'in Ankara Büyükelçisi Ulrika Funered, Gaziantep ziyaretinde baklava yapım sürecine katılarak hamur açtı ve fırından çıkan baklavanın şerbetini döktü.
  • Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Büyükelçi Funered ile UNDP Mukim Temsilcisi Monica Merino'yu belediyenin aşevinde ağırladı.
  • Ziyarette aşevinde yürütülen çalışmalar ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara sunulan hizmetler hakkında bilgi verildi.

İsveç’in Ankara Büyükelçisi Ulrika Funered, Gaziantep ziyaretinde kentin dünyaca ünlü lezzeti baklavayı yapmayı deneyimledi. Hamurun açılmasından fırından çıkan baklavanın şerbetlenmesine kadar sürece katılan Funered’in o anları dikkat çekti.

ŞAHİNBEY BELEDİYESİ AŞEVİNİ ZİYARET ETTİ

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, İsveç’in Ankara Büyükelçisi Ulrika Funered ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Mukim Temsilcisi Monica Merino’yu belediyenin aşevinde ağırladı.

Ziyaret sırasında aşevinde yürütülen çalışmalar ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara sunulan hizmetler hakkında bilgi verildi. Konuklar, Gaziantep’in zengin mutfak kültürünü yakından tanıma fırsatı da buldu.

BAKLAVANIN ŞERBETİNİ DÖKTÜ

Ziyaretin en dikkat çeken anlarından biri ise Büyükelçi Funered’in baklava hazırlama deneyimi oldu. Baklava açan Funered, fırından çıkan tatlının üzerine şerbet de döktü. Gaziantep’in geleneksel lezzetini yapım aşamalarıyla deneyimleyen büyükelçinin ziyareti, renkli görüntülere sahne oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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