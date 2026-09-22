Gaziantep Şahinbey'de tarihi geçmiş ürün satan 3 market 3 gün kapatıldı

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Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığı belirlenen 3 market, 3 gün süreyle kapatıldı.

Şahinbey Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri halk sağlığının korunmasına yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Denetimlerde, son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığı tespit edilen, biri zincir market şubesi olmak üzere 3 market hakkında 3 gün süreyle kapatma cezası uygulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, vatandaşların sağlığını korumak amacıyla denetimlerin devam ettiğini belirtti.

Kaynak: AA