Gaziantep'te kuyumcuya silahla girip biber gazı sıkan 3 şüpheli 850 gram altın çaldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Gaziantep'te silah ve biber gazıyla kuyumcuya giren 3 şüpheli, yaklaşık 5 milyon 600 bin TL değerindeki 850 gram altın çalarak kayıplara karıştı. Şüphelilerin kuyumcuya gelme, silah ve biber gazıyla kuyumcuyu soyma anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Şahinbey ilçesi Perilikaya Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcu dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, kimlikleri henüz belirlenemeyen 3 şüpheli, araçla geldikleri kuyumcu dükkanına silah ve biber gazıyla girdi.

5 milyon 600 bin TL değerinde 850 gram altın çaldılar

Şüpheliler, iş yerinde bulunan kuyumcu M.E.'ye biber gazı sıktıktan sonra silahla tehdit ederek yaklaşık 5 milyon 600 bin TL değerindeki 850 gram altını çaldı. Soygunun ardından şüpheliler, geldikleri araçla kayıplara karıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Silahlı ve biber gazlı kuyumcu soygunu saniye saniye kamerada

Şüphelilerin kuyumcuya gelme, silah ve biber gazıyla kuyumcuyu soyma ve sonrasında aynı araçla kaçma anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin kuyumcuya gelme anı, içeri girerek kuyumcuyu etkisiz hale getirme ve altınları çalma anları ile kuyumcunun uzun süre soygunculara direnmeye çalıştığı anlar yer aldı.

Kaçan soyguncuları yakalama ve olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı