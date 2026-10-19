Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Gaziantep'te kuyumcuya silahla girip biber gazı sıkan 3 şüpheli 850 gram altın çaldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep'te kuyumcuya silahla girip biber gazı sıkan 3 şüpheli 850 gram altın çaldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep Şahinbey'de kuyumcuya silah ve biber gazıyla giren 3 şüpheli, 5 milyon 600 bin TL değerindeki 850 gram altını çalıp kaçtı. Şüphelilerin geliş ve soygun anları güvenlik kamerasına yansırken polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Gaziantep'te silah ve biber gazıyla kuyumcuya giren 3 şüpheli, yaklaşık 5 milyon 600 bin TL değerindeki 850 gram altın çalarak kayıplara karıştı. Şüphelilerin kuyumcuya gelme, silah ve biber gazıyla kuyumcuyu soyma anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Şahinbey ilçesi Perilikaya Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcu dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, kimlikleri henüz belirlenemeyen 3 şüpheli, araçla geldikleri kuyumcu dükkanına silah ve biber gazıyla girdi.

5 milyon 600 bin TL değerinde 850 gram altın çaldılar

Şüpheliler, iş yerinde bulunan kuyumcu M.E.'ye biber gazı sıktıktan sonra silahla tehdit ederek yaklaşık 5 milyon 600 bin TL değerindeki 850 gram altını çaldı. Soygunun ardından şüpheliler, geldikleri araçla kayıplara karıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Silahlı ve biber gazlı kuyumcu soygunu saniye saniye kamerada

Şüphelilerin kuyumcuya gelme, silah ve biber gazıyla kuyumcuyu soyma ve sonrasında aynı araçla kaçma anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin kuyumcuya gelme anı, içeri girerek kuyumcuyu etkisiz hale getirme ve altınları çalma anları ile kuyumcunun uzun süre soygunculara direnmeye çalıştığı anlar yer aldı.

Kaçan soyguncuları yakalama ve olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ülke yanarken yaptığı paylaşım olay

Ülke yanarken yaptığı paylaşım olay!
2 erkekle kaldığı otel odasının penceresine çıktı! Sonrası korkunç

2 erkekle kaldığı otel odasının penceresine çıktı! Sonrası korkunç
Arnavutluk'ta isyan büyüyor! Polis alevlerin içinde kaldı

Görüntü Fransa'dan değil! İsyancılar polisi göz göre göre ateşe verdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'den Orta Doğu'daki vatandaşlarına kritik uyarı! İsrail dahil 12 ülkede alarm

ABD alarm seviyesine geçti! İsrail dahil 12 ülkede aynı uyarı
İlayda’yı 12 kurşunla öldüren sanığın cezası belli oldu

İlayda'yı katleden caniye ceza yağdı! Gün yüzü göremeyecek
Şarkıcı Mela Bedel’in annesi hayatını kaybetti

Genç şarkıcının acı günü: Annesini kaybetti!
Pep Guardiola'dan Filistin için dünyaya çağrı: Sessiz kalmak da taraf tutmaktır

Kamera karşısına geçip insanlık dersi verdi!

CİMER'e yapılan ihbar ortaya çıkardı: Onlarca kadın yumurtalarını satmış, doktorlar da gözaltında

CİMER'deki ihbar ortaya çıkardı! Onlarca kadın yumurtalarını satmış
İstanbul'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi

İstanbulluları kahreden bir haber daha! Cansız bedeni bulundu
Fenerbahçe'de Asensio krizi! Herkes aynı dertten yakınıyor

Fenerbahçe'de Asensio krizi! Herkes aynı dertten yakınıyor