Gaziantep Şahinbey'de kuyumcuda silah ve biber gazıyla soygun anbean kameraya yansıdı

Gaziantep Şahinbey'de kuyumcuda silah ve biber gazıyla soygun anbean kameraya yansıdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki kuyumcuya gelen yüzleri maskeli 3 şüpheli, silah ve biber gazıyla iş yeri sahibini darbedip bir miktar altınla kaçtı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde saldırı anı yer alırken polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki kuyumcuda gerçekleştirilen silahlı soygun, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Perilikaya Mahallesi'ndeki kuyumcuya sabah saatlerinde gelen yüzleri maskeli 3 şüpheli, silah ve biber gazı kullanarak iş yeri sahibini darbetti.
Şüpheliler, dükkandaki bir miktar altını çantaya koyarak olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
İş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, yüzleri maskeli 3 şüphelinin ellerinde silah ve biber gazıyla dükkana girmesi, iş yeri sahibini darbetmesi ve altınları alarak kaçması yer alıyor.