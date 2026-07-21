Gaziantep'te apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde 14 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.
Gaziantep'te 14 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Merkez Şahinbey ilçesi Akkent Mahallesi'nde 14 katlı bir apartmanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Kaynak: AA / Adsız Günebakan