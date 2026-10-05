Park halindeki araçta kurşun yağmuru! 34 yaşındaki adam kurtarılamadı

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Park halindeki aracında oturan K.A.T.'nin uğradığı silahlı saldırı ölümle sonuçlandı. 34 yaşındaki K.A.T. hastanede hayatını kaybederken saldırganlar olay yerinden kaçtı.

ARACINDA OTURURKEN SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI

Olay, Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Türktepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 34 yaşındaki K.A.T., Cami Sokak'ta park halinde bulunan aracının içerisinde oturduğu sırada silahlı saldırının hedefi oldu. Kimliği henüz tespit edilemeyen kişi ya da kişiler, K.A.T.'ye silahla ateş açtı. Saldırının ardından şüpheliler hızla bölgeden uzaklaştı.

AĞIR YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI

Silah seslerinin ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, saldırıda ağır yaralanan K.A.T.'ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Ardından 34 yaşındaki K.A.T., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan K.A.T.'nin kurtarılması için müdahale başlatıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen K.A.T. hayatını kaybetti.

CENAZESİ ADLİ TIP KURUMU'NA KALDIRILDI

K.A.T.'nin hayatını kaybetmesinin ardından cenazesi gerekli işlemlerin yapılması için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri ise silahlı saldırının meydana geldiği bölgede inceleme yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı