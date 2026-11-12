Gaziantep Şahinbey'de 8 ayrı suçtan 27 yıl cezalı şahıs tutuklandı

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Gaziantep'te 8 ayrı suçtan 27 yıl kesinleşmiş cezayla aranan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandıktan sonra adli makamlarca tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Şahinbey ilçesinde yapılan çalışmalar neticesinde, hırsızlık ve diğer 8 ayrı suç dosyasından 27 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. isimli şahıs JASAT ekiplerince yakalandı.

Şüpheli şahıs, yasal işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı