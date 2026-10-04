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Gaziantep Şahinbey'de silahlı saldırıya uğrayan şahıs hastanede hayatını kaybetti

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Gaziantep Şahinbey'de silahlı saldırıya uğrayan şahıs hastanede hayatını kaybetti
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Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçan zanlı ya da zanlıların yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Gaziantep'te kimliği belirsiz şahıs ya da şahısların silahlı saldırısına uğrayan bir kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Şahinbey ilçesi Üçoklar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Enver T. (41) isimli şahıs, Mücahit Eşref Caddesi'nde kimliği belirsiz şahıs ya da şahısların silahlı saldırısına uğradı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Enver T., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cenaze, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay sonrası kaçan katil zanlısı ya da zanlılarının yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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