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Gaziantep'te iddiaya göre 2 kişi tarafından bıçaklanan 16 yaşındaki çocuk öldü

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Gaziantep'te iddiaya göre 2 kişi tarafından bıçaklanan 16 yaşındaki çocuk öldü
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Gaziantep'te iddiaya göre tartıştığı 2 kişi tarafından göğüs ve kasık bölgesinden bıçaklanan Suriye uyruklu 16 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

GAZİANTEP'te, tartıştığı 2 kişi tarafından göğüs ve kasık bölgesinden bıçaklanan Suriye uyruklu Muhammed Salih (16), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Kahvelipınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu Muhammed Salih, henüz bilinmeyen nedenle 2 kişiyle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Salih, kimlikleri henüz belirlenemeyen kişiler tarafından göğüs ve kasık bölgesinden bıçaklandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Salih, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel hastaneye kaldırıldı. Salih, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Salih'in cesedi, otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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